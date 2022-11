Antonino | confronto con De Pisis al GF Vip | il suo consiglio al vippone

(Di sabato 12 novembre 2022) Notte di confronti traSpinalbese e Alberto Denella casa del GF Vip: cosa si sono detti i due gieffini Tempo di confronti nella casa del GF Vip.Spinalbese e Alberto De, che sono nella casa più spiata d’Italia da ormai due mesi, sono stati i protagonisti di unandato in scena nella notte, dove si sono scambiati opinioni sul percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini. Entrambi i gieffini non sono ancora stati ben decifrati dal pubblico, in particolare lo stesso De, che anche su invito del conduttore è stato spinto ad aprirsi maggiormente con gli altri coinquilini. E dopo aver raccontato la sua storia nelle puntate scorse, Alberto ha ascoltato i consigli di, che parlando con lui ha voluto spendere il suo ...

Antimafia Duemila

Prima di morire la dark lady chiederà a Felipe di vederla per un ultimo. In questo ... Lolita, intanto, annuncerà a Ramon di volersi rifare una vita dopo la morte diper mano degli ...ANTIMAFIADuemila e l'ANAAM (Associazione Nazionale Amici Attilio Manca) si uniscono al ventennale in ricordo diCaponnetto, uomo giusto e onesto servitore delle Istituzioni che, nella ... Studenti siciliani a confronto nel nome di Antonino Caponnetto FOGGIA, 12/11/2022 – Antonino Spadaccino ha vinto l’edizione 2022 di Tale e Quale Show. A partire da venerdì 18 novembre Carlo Conti condurrà il Torneo dei Campioni durante il quale i migliori concorr ...Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Wilma Goichsono i nominati della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip che abbiamo seguito giovedì 10 novembre minuto per ...