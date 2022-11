Zelensky alla Cnn | ' Putin non è assolutamente stanco della guerra'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Volodymyrha detto di non credereprospettiva di negoziati di pace con la Russia finché Mosca continuerà a parlare nella lingua degli ultimatum. In un'intervistaCnn, il presidente ...

E noi non rinunceremonostra lotta. Gli occupanti saranno ritenuti responsabili di ogni crimine contro l'Ucraina e gli ucraini'. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram. ...Volodymyrha detto di non credereprospettiva di negoziati di pace con la Russia finché Mosca continuerà a parlare nella lingua degli ultimatum. In un'intervistaCnn, il presidente ucraino ha ...Secondo il presidente ucraino, Putin può essere stanco della vita (a causa della sua età), ma non sarà mai stando della guerra.Zelensky ha osservato che quando la Russia vorrà davvero la pace, «la ascolteremo e ci incontreremo sicuramente» ...