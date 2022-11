X Factor | Omini - Arctic Monkeys | l' esibizione rock da standing ovation

(Di venerdì 11 novembre 2022) Glitornano sul palco del terzo Live di X2022 - nell'appuntamento di ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - con tutta la loro esplosività, incendiando ancora ...

Radio Deejay

Glitornano sul palco del terzo Live di X2022 - nell'appuntamento di ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - con tutta la loro esplosività, incendiando ancora una ...Hello non Hellche sia, la doppia eliminazione è sempre un momento clou di qualsiasi edizione di XFactor. ... ma due concorrenti, vale a dire Linda e. Logico che diventi il totem da ... X Factor 2022, il rock degli Omini strega il pubblico. Il video e la storia della band di figli d’arte Gli Omini tornano sul palco del terzo Live di X Factor 2022 – nell’appuntamento di ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – con tutta la loro esplosività, incendiando ancora ...X Factor, nella serata “Hell Factor” Fedez e Dargen D’Amico ... non c’è’ di Nek), Joélle (‘Summertime sadness’ di Lana del Rey), gli Omini (‘Brianstorm’ degli Arctic Monkeys), Lucrezia (‘Insieme a te ...