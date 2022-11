Trasferte lunghe e spese eccessive | arrivederci Puglia | squadra iscritta in Campania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPer giocare in trasferta a Peschici, nella sua stessa provincia, ladi calcio di Celle San Vito doveva sobbarcarsi 145 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno: complessivamente, quasi 4 ore e mezzo di viaggio, per non parlare delledi carburante. Si fa prima a prendere l’aereo dall’aeroporto di Foggia, arrivare a Milano e tornare. Ecco perché ladi calcio del paese più piccolo dellaha deciso, da quest’anno, di iscriversi al campionato di terza categoria (girone B) di Benevento. E non è questa l’unica novità per la formazione cellese che, oltre a cambiare regione, ha cambiato anche denominazione: non più “Sfinge“, d’ora in poi si chiamerà “Real Celle San Vito“. “Per questo nuovo inizio, a nome di tutta la Comunità voglio augurare un percorso pieno di ...