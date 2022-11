Statali | liquidazione subito ma con il prestito dell?Inps | anticipi a febbraio Gli interessi dovuti saranno dell?1%

ilmessaggero.it

... esisteva anche un apposito ministero delle Partecipazioni. L idea che lo stato dovesse ... L Efim viene messo in. Nella complicata gestione dei resti, Bono, che ne è direttore ...Efim è stata una finanziaria del sistema delle partecipazioni, costretta per anni dai ... allora guidato da Giuliano Amato, per la sua messa in. La voragine dei conti causò un ... Statali, liquidazione subito ma con il prestito dell’Inps: anticipi a febbraio. Gli interessi dovuti saranno d I lavori nel mirino della Procura di Cosenza e il rapporto tra Manna e Aceto. «Politico socio di fatto in due ditte». La corsia preferenziale negli uffici e l'interesse per i pacchetti di voti ...Avere indebitamente beneficiato di provvidenze comunitarie erogate nell'ambito del Programma operativo nazionale a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, concesse dal Ministero dell'Universit ...