Serie C | atti osceni allo stadio | Daspo di 5 anni a un tifoso del Crotone

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, ha emesso un provvedimento didella durata di cinquenei confronti del48enne delche domenica scorsa, nel corso della partita nello“Ceravolo” contro il Catanzaro vinto dai girossi 2-0, valido per la 12^ giornata del girone C del campionato diC, si era abbandonato adderidendo i sostenitori della squadra avversaria. Il provvedimento segue quello, della durata di dieci, adottato ieri dstesso questore Agricola, a carico di un altro sostenitore delche, a conclusione della partita, durante il deflusso dalla curva riservata ai tifosi ospiti, aveva colpito con una cinghia ...

... nel corso della partita nello stadio 'Ceravolo' contro il Catanzaro, valido per il campionato diC, si era abbandonato adosceni per deridere i sostenitori della squadra avversaria. Il ...perOsceni. Il provvedimento in questione, che comprende unadi divieti tra i quali, in particolare, l'accesso alle strutture sportive in cui si svolgono incontri di calcio di campionato ... Atti vandalici in serie a Riccione. Arrivano le fototrappole Giro d’affari illegale di trenta milioni di euro al mese Serie TV, ma soprattutto partite di calcio ... finto di essere ufficiali giudiziari incaricati di una notifica di atti, al fine di poter ...CATANZARO – Il questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, ha emesso un provvedimento di Daspo della durata di cinque anni nei confronti del tifoso 48enne del Crotone che domenica scorsa, nel corso dell ...