commentaOmerovic, il disabile finito in ospedale aa luglio dopo un blitz della polizia nella sua abitazione a Primavalle, fu 'picchiato e minacciato dai poliziotti, poi preso per i piedi e buttato ...Quattro poliziotti della questura disono indagati per il caso diOmerovic . L'accusa nei loro confronti è quella di averlo "percosso e minacciato". E poi di averlo preso "per i piedi gettandolo dalla finestra della stanza da ... Roma, il pm: Hasib Omerovic fu "picchiato dai poliziotti, poi preso per i piedi e buttato dalla finestra" Hasib Omerovic, il disabile finito in ospedale a Roma a luglio dopo un blitz della polizia nella sua abitazione a Primavalle, fu "picchiato e minacciato dai poliziotti, poi preso per i piedi e buttato ...I quattro agenti che entrarono nella casa popolare a Roma del disabile sono accusati di tentato omicidio. L’aggressione il 25 luglio scorso. Ecco la ricostruzione della procura ...