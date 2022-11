Puzze tra Caronno e Saronno | i Comuni sono preoccupati

Il Notiziario

Di Agostino Convertino: Mai come per l'argomento che andiamo a trattare la premessa "il serio ed il faceto" si rende necessaria: ragionare di, molestie olfattive e percettori di odori introduce ad una dimensione poco avvertita dall'immaginario collettivo eppure così presente ...Invece oggi ognuno si accomoda, ha i suoi luoghi di riferimento, sente i suoi odori, le sue. ... le cameriere parlano in siciliano, Ciampa è a metà stradail mondo borghese e il mondo ... Lettera ad Arpa e Ats da Caronno e Saronno per le puzze Puzze tra Caronno e Saronno, i comuni scrivono ad Arpa e Ats: già oltre 80 esposti e continui solleciti, c'è preoccupazione ...Crescono gli acquisti dei clienti nei discount a scapito del cibo locale. Ameglio (Cia): “Il fieno è alle stelle, basta speculazioni sui cereali” ...