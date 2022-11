Prolungamento metropolitana Linea 1 | l’accordo con EAV in Commissione Infrastrutture

(Di venerdì 11 novembre 2022)tra Comune di Napoli, Regione Campania e Ente Autonomo Volturno (EAV) in merito alla sistemazione delle nuovi stazioni della1 La, presieduta da Nino Simeone, si è riunita su richiesta dell’assessore Edoardo Cosenza per discutere deltra Comune di Napoli, Regione Campania e Ente Autonomo Volturno (EAV) della sistemazione delle nuovi

Napolike.it

Ad aggiudicarsi la tratta Brignole - Molassana,di 6,7 chilometri dell'attuale, è il raggruppamento di imprese guidato da Systra Sotecni , con Italferr e Architecna Engineering , che è risultata prima classificata con un ...... mettendo in connessione aeroporto, porto e città, e consentirà di collegare la lineaanche con la linea arcobaleno Aversa - Giugliano. Si tratta di un lavoro, ha aggiunto, frutto della ... Prolungamento metro Linea 1 di Napoli: accordo per il progetto con aree verdi e pista ciclabile La tratta Brignole - Molassana con 6,7 km di infrastruttura leggera di prolungamento metropolitano sarà progettata dal raggruppamento di imprese guidato da Systra Sotecni Spa, con Italferr Spa e ...(FERPRESS) – Napoli, 11 NOV – La Commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, si è riunita su richiesta dell’assessore Edoardo Cosenza per discutere dell’accordo tra Comune di Napoli, Regio ...