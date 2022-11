Partinico | custodivano marijuana in casa | due arresti

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ala Polizia di Stato ha sequestrato diverse dosi di stupefacente e tratto in arresto due persone, sorpresi a custodire droga confezionata ine pronta ad alimentare la piazza di spaccio del grosso centro della provincia occidentale palermitana. Sequestri e arresto sono gli esiti di una strutturata attività investigativa che ha portato a veri e prorpi blitz in due appartamenti, condotti dai poliziotti del locale Commissariato di P.S. E’ stata predisposta così una perquisizione nel domicilio di una donna partinicese 32enne, all’interno di un quartiere popolare. All’operazione ha parteciapto anche Ulla, il cane “antidroga” in forza alla Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Sono stati così rinvenuti, all’interno dell’appartamento, precisamente dentro un borsello, 43 involucri termoriscaldati in cellophane ...