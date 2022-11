L’Udinese veste napoletano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) . Le divise dei friulani sono firmate dallo stilistaDaniele Gervasio titolare del brand Mulish azienda di Grumo Nevano che è sul mercato dal 1997. «Siamo davvero onorati di continuare questa partnership conCalcio», afferma Daniele Gervasio patron di Mulish prestigiosa realtà del calcio italiano. Club di cui tutti riconoscono la grande lealtà e sportività dei comportamenti in campo e fuori, valori che sono anche nel Dna Mulish. «Abbiamo visto, sin dall’inizio, nel progetto Udinese Calcio una straordinaria sinergia e comunanza di valori con Mulish: passione, dedizione e voglia di eccellere. Questa visione comune ci ha convinto come azienda a legare il nostro brand a uno sport e a una squadra come, con un glorioso passato ed un futuro brillante e ricco di soddisfazioni”. Quest’anno ...