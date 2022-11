Lo stadio Maradona spinge il Napoli | pienone con l’Udinese | che numeri da inizio stagione

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022)-Udinese loDiego Armandosarà tutto esaurito, biglietti di curve e distinti esauriti in poche ore. C’è un’emozione forte che serpeggia a, è qualcosa che si sente in tutti i tifosi, nell’atmosfera, ma che su cui nessuno si vuole sbilanciare. Se ne parla a denti stretti, si fanno allusioni un po’ come in Harry Potter quando non si vuole nominare Lord Voldemort. Eppure ieri Elmas è uscito allo scoperto sulla vittoria finale, ma la scaramanzia è d’obbligo tra i tifosi. Soprattutto perché come dice Spalletti c’è chi non aspetta niente altro che il tonfo. Ed allora si guarda la rimonta della Juve con rigore gentilmente non concesso da Di Bello e dal Var Guida, e si decide ancora di più di evitare di parlarne. Ma l’entusiasmo, la voglia di vedere la partita del, quella non ...