F1 GP Brasile 2022 | pasticcio Ferrari ai box | Leclerc fermo | meccanici in confusione con le gomme

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022)ai box per lanel Q1 delle qualifiche del Gran Premio deldi F1: situazione caotica per quanto riguarda la pioggia che si abbatte sul circuito di Interlagos, a quel punto serve comunque montare la gomma da asciutto perché i rivali stanno ottenendo dei buoni tempi, ma il finale è davvero caotico e ai box cominciano a fare. Tanto che spuntano addirittura tre o forse quattro diversi treni dirosse nuove, poi finalmente vengono montate quelle giuste e, in ritardo, può tornare in pista, salvandosi per il rotto della cuffia. Il rallentamento del monegasco, con effetto domino, si ripercuote anche su Sainz, anche lui torna in pista in extremis ed è addirittura quattordicesimo. SportFace.