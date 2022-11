F1 | assurda pole di Kevin Magnussen con la Haas ad Interlagos sul bagnato! Frittata Ferrari | Leclerc sbaglia le gomme!

(Di venerdì 11 novembre 2022) È arrivata la pioggia a disturbare il venerdì di qualifiche per la Formula Uno a. Difatti il Gran Premio di San Paolo prevede una Sprint, che si disputerà nella serata italiana di sabato, fungendo da “antipasto” in vista del GP vero e proprio della domenica. Pertanto quest’oggi è stata stabilita la griglia di partenza della mini-gara di domani. Q1 – Lo scroscio intercorso tra la fine delle prove libere e l’inizio delle qualifiche è cessato e la pista si sta asciugando, cionondimeno si comincia con le intermedie. Ben presto diventa però evidente come si possa azzardare le slick e nel finale si verifica letteralmente una corsa al tempo. Finiscono nella trappola del taglio Nicolas Latifi (16°), Guanyu Zhou (17°), Valtteri Bottas (18°), Yuki Tsunoda (19°) e Mick Schumacher (20°). Grossa delusione soprattutto per le Alfa Romeo, che avevano dato ottimi segnali ...

OA Sport

