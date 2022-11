E’ ora del big match Reggina-Genoa

(Di venerdì 11 novembre 2022) La dodicesima giornata del campionato di Serie BKT consegna un Frosinone che, dopo essersi imposto al “Benito Stirpe” contro il Perugia, può compiere il primo potenziale a lungo. La squadra seconda in classifica è infatti ila -5, che stasera chiuderà il turno nel Monday Night dello stadio “Oreste Granillo” affrontando ladi Filippo Inzaghi. La compagine amaranto, a sua volta, ha la chance in caso di vittoria di agganciare il Grifone al secondo posto e lasciarsi alle spalle le 3 gare senza vittoria che l’hanno allontanata dalla vetta della graduatoria. Se da parte della formazione ligure tutti si attendevano risultati importantissimi sin da subito, i calabresi sono stati sin qui la sorpresa assoluta del torneo. I primi hanno allestito uno degli organici più competitivi e profondi della storia recente della cadetteria, mentre i secondi ...

Il Sole 24 ORE

Secondo il sito di monitoraggio Poweroutage.us, sono state colpite da blackout subito dopo le 5mattinolocale, circa due ore dopo che l'uragano ha toccato terra sull'isola di North ...I BRANI DELL'ALBUM - 'Il discosole arriva' nell'inverno italiano e raccoglie le nuove canzoni fino adisponibili solo in digitale, tra cui 'I Love you baby', già certificata triplo disco ... A repentaglio migliaia di imprese, ora si rischia il blocco totale del mercato 26 febbraio Napoli City Half Marathon, 19 marzo Run Rome The Marathon, due grandi città e due tra i più importanti eventi running del mondo si uniscono e fanno squadra. Fino al 3 gennaio è possibile u ...L’accordo prevede l'utilizzazione da parte dell'Iss della piattaforma Tech2Doc realizzata da Enpam per fare formazione sui temi della telemedicina e la sanità digitale. “La novità più rilevante di que ...