Calciomercato.com

Probabile formazione(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Bianchetti, Aiwu, Vasquez;, Meite, Escalante, Pickel, Sernicola; Okereke, Ciofani. Allenatore: Alvini Arbitro : Federico ...(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Castagnetti, Meité,; Buonaiuto, Okereke. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo ... Cremonese, Valeri: 'Mandato via dalla mia Lazio, ora inseguo Theo Hernandez' Emanuele Valeri, difensore della Cremonese, ha parlato della sua stagione in Serie A a La Gazzetta dello Sport Emanuele Valeri, difensore della Cremonese, ha parlato della sua stagione in Serie A a La ...Domani Empoli-Cremonese, i convocati di Alvini: Dessers e Ascacibar ok, out Radu e Chiriches Alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha diramato la l ...