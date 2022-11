Come eliminare BitGuard

Leggi su wikitech

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sei vittima di? Tranquillo, adesso vediamo velocemente e facilmente anche senza essere un esperto informatico. Detta velocemente, Apri il Pannello di controllo di Windows e clicca sulla voce Disinstalla un programma collocata in basso a sinistra. Se non la vedi, cerca il termine “disinstalla” nella barra di ricerca che si trova in alto a destra. Clicca dunque sulla voce Installato il per disporre la lista delle applicazioni installate sul computer in ordine cronologico e cerca. Una volta trovato, seleziona il nome del programma, pigia sul pulsante Disinstalla/Cambia che si trova in alto a destra e clicca sempre su Next per completare il processo di rimozione diè un software (malware) che ...