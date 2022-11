Classifica senza errori arbitrali | quattordicesima giornata | L’idiozia del pallone inatteso

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022)di Serie A 2022/2023. Furia Verona per il mani di Danilo. Era da considerarsi positiva laarbitrale, nonostante la direzione di Colombo a Milano ma d’impeto sono giunti Di Bello e Guida ed è furia Verona sui social, come fa notare anche il Corriere dello Sport. Non ne parlano i media ma sui social l’indignazione è quasi totale. Stavolta ci tocca dare ragione a Tancredi Palmeri: “2 metri trae tocco! Non diciamo idiozie parlando di. E comunque mai puoi aumentare volume corporeo in modo non congruo rispetto al movimento. Chi cade allarga le braccia IN BASSO!”. Ma nel campionato degli arbitraggi personalizzati, dopo la mancata ...