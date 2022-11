Cherson torna ucraina | la conferma di Kiev | «Il nostro esercito è in città»

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’diè entrato nella periferia occidentale delladi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino,ndo l’indiscrezione dell’emittente statunitense Cnn, secondo cui le truppe sarebbero state accolte dai residenti in festa nel distretto di Shumenskyi. Nelle prime immagini postate sui social media si vedono militari ucraini e semplici cittadini sventolare bandiere gialle e blu per festeggiare la liberazione delladagli occupanti russi. Nei giorni scorsi, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu aveva ordinato alle truppe di Mosca di ritirarsi da. Una notizia che era stata accolta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un misto di sollievo e scetticismo. La riconquista dellada parte ...

