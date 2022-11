Battlefield 2042 | in arrivo su Xbox Game Pass ed EA Play

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 novembre 2022) Forse il titolonon ha mai convinto i fan della serie come avrebbe voluto, ma continua comunque a generare interesse come vedremo Nonostante sia uscito solo l’anno scorso, dise ne sta parlando sempre di meno o almeno questo è quello che si credeva fino ad ora con l’annuncio da parte di EA e DICE. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di calma.: il ritorno a breve? Come tutti noi sappiamo bene, grazie ai vari servizi offerti dalle console è possibile accaparrarsi i vari giochi usciti nel corso degli anni e può essere una buona occasione per rivalutarli e farci una partita se non lo si ha mai fatto. Bene, per il tanto bistrattato, di cui abbiamo già parlato qui, potrebbe trattarsi ...