Alessia Marcuzzi compie 50 anni | un compleanno da boomerissima

Leggi su diredonna

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo Miriana Trevisan, è la volta oggi difesteggiare i suoi primi 50. Un traguardo che la conduttrice televisiva taglia con l’entusiasmo di eterna ragazza, a cui ha abituato il pubblico ormai da tempo. Non ha nemmeno mai rinunciato a moda e bellezza, due delle sue passioni più grandi. Ne è una conferma diretta il nuovo look sfoggiato dopo l’addio al marito Paolo Calabresi Marconi, con un inedito color cioccolato che fa di lei una nuova icona di bellezza alla soglia dei cinquant’. Look che hanno accompagnatonella sua continua evoluzione. Alzi la mano chi non la ricorda travolgente in rosso nella trasmissione Colpo di Fulmine, per poi strabiliare tutti quanti alla fine degliNovanta trasformandosi in una magnetica bionda ...