Aaron Carter e le minacce alla fidanzata | ‘Dicono che l’ho ucciso io’

(Di venerdì 11 novembre 2022) Melanie Martin,diprima della sua improvvisa morte, sta passando giorni da incubo. Non solo la morte del suo ragazzo, ma anche la minaccia di haters attraverso i social network. Infatti, ignoti l’avrebbero presa di mira, scrivendole come sia colpa sua la morte del noto artista statunitense. Non solo queste gravi parole, ma anche pesanti insulti e soprattuttodi morte rivolteragazza, che ormai è spaventata da questa situazione fuori controllo. LediDopo la tragedia della morte di, laMelanie Martin sta subendoe insulti. La donna, inoltre, riceve ...

In questi giorni Hilary Duff ha chiarito il suo punto di vista in merito all' editore del collega Disney ed ex fidanzato(Ballast Books), definendo le sue attuali mosse "disgustose" . Sembra proprio che la recente scomparsa dinon abbia troppo peso per il mercato, continuamente affamato di nuove ...La star di Lizzie McGuire, Hilary Duff , ha attaccato pesantemente la casa editrice Ballast Books per aver pubblicato l'autobiografia incompiuta dia pochi giorni dalla sua morte. Intervistata dal Daily Mail, Duff si è soffermata sulla decisione della casa editrice nei confronti del libro del suo ex fidanzato. Ballast Books negli ... Minacce di morte e insulti alla fidanzata di Aaron Carter: La accusano di averlo ucciso Melanie Martin, fidanzata di Aaron Carter prima della sua improvvisa morte, sta passando giorni da incubo. Non solo la morte del suo ragazzo, ma anche la minaccia di haters attraverso i social network ...Hilary Duff si è pronunciata in merito all'editore del libro di Aaron Carter, senza risparmiargli tutto il suo disprezzo.