Verona-Juventus | la quinta vittoria di fila dei bianconeri a quota 1 | 66 Lazio-Monza

Allaarriva un messaggio abbastanza chiaro, servono cinquanta milioni o non se ne fa nienteLaè pronta al riscatto. Dopo quattro vittorie consecutive, contro ilAllegri va a caccia della cinquina che consentirebbe ai bianconeri di issarsi al quarto posto in classifica e mettere ...17:00 Al Bentegodi grande occasione per laDopo le quattro vittorie consecutive in Serie A ... Dal canto suo ilha un bisogno disperato di punti: i gialloblù sono da soli all'ultimo ...Grande occasione per la Juventus che nel campo solitamente ostico del Bentegodi ... raggiungendo un incredibile terzo posto vista la prima parte di stagione bianconera. Il Verona, invece, oltre ad ...La squadra bianconera scende in campo contro il Verona per la partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano ...