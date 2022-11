Ultime Notizie – Poliziotto ucciso a coltellate a Bruxelles

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si valuta l’ipotesi terrorismo. Un collega della vittima è stato ferito. L’aggressore, secondo alcuni media, avrebbe urlato ‘Allah Akbar’ Due agenti di polizia sono stati accoltellati a, in Belgio, e uno di loro è deceduto. Lo riporta il quotidiano Le Soir, spiegando che l’aggressione è avvenuta a Schaerbeek, vicino alla Gare du Nord. “Una delle nostre pattuglie è stata aggredita da un uomo armato di coltello”, ha detto la zona di polizia di-Nord. “’Due poliziotti hanno poi chiesto rinforzi. Undi un’altra pattuglia ha usato la sua arma da fuoco per neutralizzare l’aggressore. I due ispettori feriti e l’aggressore sono stati portati in ospedale. La procura diè stata informata dei fatti”, ha detto la polizia. Diversi media riferiscono che l’uomo che ha aggredito gli agenti ...

Sky Tg24

Il provvedimento contiene lemisure stanziate dal Governo Draghi per contrastare il caro energia (con una dotazione di circa 14 miliardi e un bonus per le famiglie da 150 euro), comprese la ...Dobbiamo essere soddisfatti di quello fatto in questecinque partite non soltanto per i ... tutte ledi allegri juventus Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "@context": "https://... Migranti e Ong, scontro Italia-Francia. Parigi: “Roma è stata disumana”. DIRETTA Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Registriamo con piena soddisfazione la firma dell’accordo per il rinnovo del contratto della scuola tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione. Si sblocca così una ...Il Paese africano vive l'ennesima crisi alimentare, aggravata dalle consguenze del Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina ...