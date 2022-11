Trianon Viviani | appuntamento con Shakespeare pop nella Napoli anni ‘90

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sabato 12 novembre, alle 21, prima assoluta alper una riproposta originale di “Molto rumore per nulla”. Giuseppe Miale di Mauro ha adattato il famoso testo diper i ragazzi del gruppo Giovani ‘oNest (est teatro), traendone una commedia musicale in napoletano, ambientata negli’90 all’ombra del Vesuvio, tra brani della tradizione partenopea e cenni al cantautorato pop. La regia è dello stesso Miale di Mauro, coadiuvato da Mariano Bellopede per gli arrangiamenti e la direzione musicale. «Abbiamo spostato l’ambientazione originale da Messina alla nostra– spiegano Miale di Mauro e Bellopede – dando vita a una commedia dalle tinte tragiche collocata in un tempo iconico del pop, con un ...