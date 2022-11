Terremoto Marche | nella notte altre due scosse di magnitudo 3 5 e 2 7

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo la forte scossa didi5.7 registrata alle 7:07 di ieri mattina, continua la sequenza sismica davanti alla costa delle. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), lepiù intense delle ultime ore sono state una di3.5 alle 23:05 di mercoledì e un'altra di2.7 alle 00:15. Entrambe hanno avuto ipocentro compreso tra gli 8 e i 4 chilometri di profondità ed epicentro a circa 30 km da Fano (Pesaro e Urbino). In tutto dalla mezzain poi lesono state oltre 10, tutte comprese tra unadi 2.0 a 2.8.

