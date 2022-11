Sean Penn e l' Oscar a Zelensky | Ho pianto tre volte nella mia vita | una è questa

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un video commovente, reso pubblico da Anton Herašenko consigliere del Ministero degli Affari interni in Ucraina. Il pluripremiato attoretorna in Ucraina , dove si è già recato diverse...

Questa volta però all'incontro si presenta con la sua statuetta degli Oscar. Nelle ultime ore, infatti, Sean Penn ne ha regalata una delle sue al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una visita immortalata sui social da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni. L'attore porta al presidente dell'Ucraina la sua statuetta: 'Dopo che vincerai la guerra me la riporterai a Malibu'. Sean Penn ha "prestato" il suo Oscar al presidente ucraino Zelensky durante una recente visita a Kiev. "Me lo restituirà quando finirà la guerra contro la Russia", ha affermato la star.