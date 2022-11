Scritta antisemita apparsa sulla sinagoga di Trieste

(Di giovedì 10 novembre 2022) Unacontro gli ebrei ènella nottefacciata delladi, nel centro città. "Gli ebrei - è stato scritto in nero - sono i nuovi razzisti e fascisti". Sono in corso ...

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 la Sinagoga di Trieste è stata imbrattata da una scritta antisemita. "Gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti" è la frase ritrovata sul muro dell'edificio, prodotta con uno spray nero. Lo riporta "Il Piccolo". La "Notte dei cristalli" ... Indaga la Polizia ...