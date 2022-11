Raffa | arriva su Disney+ la docuserie dedicata a Raffaella Carrà

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 10 novembre 2022) Life&People.it È passato più di un anno da quel fatidico 5 luglio 2021, quando una delle stelle più brillanti dello showbiz italiano si è spenta per sempre, eppure il mondo non si è ancora abituato alla scomparsa diella. Talentuosa, provocatoria, incredibilmente avanti sui tempi, simbolo di libertà e autenticità: dietro il suo indimenticabile caschetto biondo e alla sua inconfondibile risata c’era tutto questo, oltre che una pagina imprescindibile di storia della musica italiana. Una vera e propria icona che, anche un anno dopo la sua morte, continua a ispirare le nuove generazioni – queer e non – a essere sé stesse. Il suo ricordo continua a vivere ovunque, ma – da oggi – avràcome corsia preferenziale: la piattaforma streaming di Topolino, infatti, ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese di una ...