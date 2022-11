Piqué | «La Superlega è stata una cagata pazzesca | ma il prodotto calcio è obsoleto»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) La prima intervista da ritirato Gerardla rilascia al suo amico e socio in affari Ibai Llanos, su Twitch. Ovviamenteè tornato sull’espulsione a Pamplona che di fatto ha chiuso la sua carriera ma anche sulla Supercoppa con un paio di uscite niente male. Tanto per cominciare dice che no, quella frase che l’arbitro gli imputa lui l’ha detta: “Me caguen la puta madre de…” l’ha detta un suo compagno nello spogliatoio. “Faccio interviste da quando avevo 17 anni. Ora sono libero. Non ho cagato sulla madre di nessuno ieri. Ti spiego come è andata. L’arbitrato ci ha danneggiato. Mi si è avvicinato per parlare con l’arbitro, sono andato a commentare diverse giocate e si vede nel video che sono entrato nel tunnel e gli dico che fa sempre così. E lui mi espelle. Mi stupisco che mi abbia espulso per questo. In Premier te lo permettono. Io, già espulso, ...