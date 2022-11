Pensioni rivalutate dal 1° gennaio | ecco gli aumenti in arrivo

Le, in altre parole, sarannoin base all'andamento dell'inflazione , che in quest'ultimo periodo ha subito impennata che non si registrava ormai da tantissimi anni. Per questo si ......di rivalutazione per l'assegno unico dovrebbe essere lo stesso di quello applicato per le, ... Tutte le soglie saranno così, di conseguenza l'importo minimo scatterà solo al ...Dal 2023 le pensioni subiranno un adeguamento per effetto del meccaniscmo dell'indicizzazione dei prezzi al consumo 2022 ...Pensioni, ufficiale il tasso di capitalizzazione del montante contributivo. I contributi versati in carriera, dopo un anno di stop, tornano a crescere.