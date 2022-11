DDay.it

È difficile capire, nel 2022, che si tratta di una domanda da non farese vi stanno pagando ... 'Se solo, quando ero ancora in, qualcuno mi avesse detto ' congela gli ovuli. Fatti un ...... Putignano, in Puglia, quandoin Russia ce n'è una che porta il suo nome. Qualche riferimento anche alla situazione italiana, con una battuta sul "della Meloni". E poi l'omaggio a ... Nemmeno il tempo di godersi i Pixel 7 che si parla già di Pixel 8. Le prime indiscrezioni Nemmeno il tempo di essere rimpianto che Temptation Island tornerà. Il reality dei sentimenti di Canale 5, grande assente quest’anno nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset, è in procinto ...Conto alla rovescia amaro per gli appassionati di calcio italiani ai Mondiali FIFA 2022, ma Google vuole assicurarsi che non perdiate nemmeno una delle partite in programma con una corposa serie di no ...