La storia del prete sorpreso a spiare le pallavoliste negli spogliatoi a Caltanissetta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un parroco diè statomentre spiava alcuneche si stavano cambiandodel Palazzetto dello Sport di Pian del Lago. Ilè stato beccato da una pattuglia della polizia che era stata avvisata da un passante. Alla richiesta di chiarimenti il religioso ha sostenuto di aver avuto «un momento di debolezza». La questura diha trasmesso un’informativa alla Procura senza ipotizzare reati. La presidente della squadra di pallavolo Albaverde Oriana Mannella si è detta disgustata dalla vicenda: «Condanniamo qualsiasi forma di violenza a tutti i livelli. Non potendo averle ancora incontrate personalmente in quanto fuori Sicilia per motivi lavorativi, mi sento in dovere di manifestare la mia vicinanza alle mie ...