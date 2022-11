La legittimazione all’accesso a tutti i documenti relativi a una procedura | anche quelli endoprocedimentale | l’attenzione ai dati “supersensibili”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 10 novembre 2022) In ipotesi di accessol’interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad unaconcorsuale a conferirgli laa ad accedere aallamedesima. A definirlo la “Commissione per l’accesso aiamministrativi”, istituita presso la L'articolo .