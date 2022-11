Katy Perry | il total denim che suona com un omaggio a Britney Spears

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sul red carpet dei Country Music Awards la pop star si veste di jeans da capo a piedi, con un doppio look che ricorda uno degli outfit più iconici dell'iconica. Mail look più discusso della serata non è stato il suo, bensì quello di due colleghe che - ahiloro - hanno scelto la stessa identica mise…