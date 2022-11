Inghilterra | Southgate spiega l' esclusione di Abraham dal Mondiale

ROMA - Dopo aver pubblicato l'elenco dei convocati , il CT dell'Gareth, ha parlato in conferenza stampa per spiegare le sue decisioni. Tra i vari argomenti,si è soffermato anche sulla scelta di non convocare l'attaccante della ...Garethha annunciato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Qatar e non mancano le sorprese : tra i grandi esclusi tre giocatori della Serie A : Fikayo Tomori , Tammy Abraham e ...Il ct della Nazionale dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha motivato in conferenza stampa le convocazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Tra le esclusioni più sorprendenti spicca quella di Tammy Abraham: ...ROMA - Dopo aver pubblicato l'elenco dei convocati, il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa per spiegare le sue decisioni. Tra i vari argomenti, Southgate si è sofferm ...