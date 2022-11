Adnkronos

Moltenon sono strutturate, e, soprattutto nel caso del procurement di Mro (Maintenance repair and operations), decidono di ingrandire i propri stock o di comprare al bisogno. Di conseguenza, ...A Monte di Malo (Vi) realizza provoloni, Provolone Valpadana Dop, paste filate e, Asiago ... Argomentie produttori alimentari Formaggi e salumi Green and Blue La formica al microscopio ... Aziende pressate da revisione procedure acquisto ma per metà approccio poco strutturato (Adnkronos) – In contesti ad alta incertezza, le imprese italiane sentono la pressione al cambiamento e alla revisione delle procedure di acquisto, ma l’approccio è ancora poco strutturato per la metà ...La collezione make-up Maleducata by Achille Lauro dà voce a un nuovo concetto di bellezza fuori dai cliché “Mi piace declinare la creatività nelle sue forme più assolute: musica, arte, moda”. ha sempr ...