Addio al Premio Nobel per l’economia Edward Prescott

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’economista statunitenseperper la sua analisi delle modalità con le quali i cicli economici sono diretti da fattori quali i cambiamenti politici e tecnologici, è morto all’età di 81 anni in una casa di cura di Paradise Valley, in Arizona. La famiglia ha annunciato al “Washington Post” chesi era stato sottoposto a cure per il cancro. Nato a Glen Falls (New York) il 26 dicembre 1940, dopo gli studi in matematica e ricerca operativa e il PhD in economia alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh (1967),ha insegnato presso le università della Pennsylvania e del Minnesota, e nella stessa Carnegie Mellon. Dal 2003 era professore all’Arizona State University. Nel 2004 ha ricevuto ilper ...

Padova News

Come ha trovato la MotoGP quattro anni dopo il suo"Adesso c'è una tecnologia incredibile. Se vinco il titolo penso di meritarmelo come". Sullo stesso argomento Superbike... Annamaria Gradara per l'articolo "a Monica Vitti. Indimenticabile in Deserto Rosso", ... e unspeciale alla carriera al giornalista del Resto del Carlino Beppe Boni. L'evento è aperto alla ... Premi a Sorrento per 'Leonora Addio', Confalone e Mazzamauro – Padovanews La narrazione della guerra in Ucraina, con le storie dal fronte raccontate su carta stampata, tv e podcast, dall’inizio dell’invasione russa fino agli sviluppi attuali. E la crisi energetica scoppiata ...La narrazione della guerra in Ucraina, con le storie dal fronte raccontate su carta stampata, tv e podcast, dall’inizio dell’invasione russa fino agli sviluppi attuali. E la crisi energetica scoppiata ...