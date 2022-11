Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | tutto facile per Conegliano | Novara sconfitta in tre set

(Di mercoledì 9 novembre 2022)per. Le Pantere di Santarelli dominano il match valido per la nona giornata dellaA1contro(25-27, 11-25, 23-25) e rimangono imbattute. Dopo un primo set equilibrato,firma ben nove punti consecutivi all’inizio del secondo parziale rendendo subito le cose quasi impossibili per le azzurre, che cercano di rimanere in partita nel terzo set dovendosi poi arrendere sul finale. Le ragazze di Santarelli allungano così su quelle di Lavarini in classifica salendo a quota 17 punti. SportFace.

2022 - 2023A3 Girone Blu Ancora una sconfitta al tie break per la QuantWare Napoli, contro la quotata Sieco Service Ortona cede all'ultimo respiro , risultato finale Quantware team ...2022 - 2023A3 Girone Blu Tabellino partita Casarano- Massa Lubrense Squadra in casa CasaranoSquadra avversaria Massa Lubrense Vittoria al tie break e terzo posto in ...Vittoria al tie break e terzo posto in classifica. E' un bell'inizio di stagione per il Volley Casarano, impegnato nel campionato di serie A3 girone Blu. La formazione ha ora 11 punti ed è terza ...