Ultime Notizie – Verona-Juve | Allegri avverte i bianconeri | “Serve gara di livello”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Giochiamo contro una squadra che ci ha battuto tre volte nellecinque partite”. Massimiliano, allenatore dellantus,alla vigilia della sfida sul campo del. “Con l’Inter abbiamo passato una serata di felicità e gioia ma abbiamo subito chiuso il capitolo. Giochiamo contro una squadra che ci ha battuto tre volte nellecinque partite. È una squadra che crea, fisica che aggredisce e domani non sarà una partita semplice. Non meritano la classica che hanno, starà a noi giocare una partita al loro”, dice. “Bisognerà fare una grande partita sia sotto l’aspetto emotivo sia sotto quello tecnico, altrimenti si butterebbe via quanto fatto con l’Inter e nelle precedenti ...

Il Sole 24 ORE

La morte di Stremousov, che nellesettimane ha svolto il ruolo di principale esponente dell'amministrazione filorussa, viene annunciata mentre si diffondono le voci di un ritiro delle truppe ......delle criptovalute con maggiore capitalizzazione di mercato spicca ADA (Cardano) che nelle... grazie ad una sequenza dipositive. Quindi partiva da valori un po' più alti. Tuttavia non ... Ucraina ultime notizie. Zelensky: 4 milioni di cittadini senza elettricità Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...Luca Vezil non è più single L’ultimissima sull’ex di Valentina Ferragni Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno appassionato milioni di fan con la loro romantica storia d’amore, durata per ben otto ...