Ucraina | Peskov | ' Putin non ha ancora in programma un viaggio nel Donbass'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Kiev, 9 nov. (Adnkronos) - "Al momento non ci sono piani specifici per undel presidente russo Vladimirnel, ma verrà il momento lo farà". Lo ha detto Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry, ripreso dall'agenzia di stampa russa Interfax. "Finora non ci sono piani specifici, ma non ho dubbi che verrà il momento in cuiverrà nel", ha affermato, aggiungendo che "naturalmente, questa è una delle regioni russe".

Euronews Italiano

...presidente Vladimir Putin ha deliberato lo stato di guerra nelle regioni al confine con l', ... Nonostante il portavoce del Cremlino, Dmitrij, abbia esplicitamente negato che la proposta ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry, ha dichiarato ieri che avrebbe annunciato nel corso della ... "La Russia non pone alcuna precondizione per i colloqui di pace con l', ma Kiev deve ... Ucraina, nuovi sistemi di difesa aerea. Botta e risposta sui negoziati Kiev, 9 nov. (Adnkronos) - "Al momento non ci sono piani specifici per un viaggio del presidente russo Vladimir Putin nel Donbass, ma verrà il momento lo farà". Lo ha detto Lo ha detto il ...Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha parlato del superamento della moratoria sull'esecuzione capitale, introdotta da Eltsin per poter entrare a far parte del Consigli ...