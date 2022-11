Trattoria del Pesce – Roma

(Di mercoledì 9 novembre 2022)delVia Folco Portinari, 27 – 00151Tel. 06/95945393 Sito Internet: www.del.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 12/35€, primi 15/35€, secondi 12/20€, dolci 5/7€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Ristorante ditra i più affidabili della Capitale, questo locale si contraddistingue per una proposta basata su varietà e freschezza della materia prima, utilizzata in preparazioni semplici ma gustose. Punto di forza sono certamente i numerosi antipasti caldi e freddi, tra cui abbiamo scelto un mix soddisfacente sia dal punto di vista gustativo che visivo: carpaccio di sarago, tagliatelle di seppia, panzanella di mare servita su gazpacho e cipolla rossa, polpette di alici, polpo alla brace con vellutata di patate, millefoglie di ricciola con verza ...

