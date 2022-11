Tommaso Zorzi e Stanzani | svolta inaspettata | tutta la verità sulla coppia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Spunta l’ultima indiscrezioneformata da, a rivelarlo sui social è l’esperto di gossip. É stato un periodo turbolento per la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

LA NAZIONE

Alessandra Celentano fa anche capolino il 10 novembre come giudice ospite della quarta puntata di Drag Race Italia 2 , su Discovery+, per affiancare Priscilla,e Chiara Francini nella ...Nel curriculum aggiungeró: 'apparso nel Powerpoint di Gaiamostrato adopo la sua vittoria al #GFVIP ' 🍵 #tzvip #tzvipaftershow pic.twitter.com/MOIT8PXHqb trashbiccis (@... Tommaso Zorzi, che spettacolo! Vittoria sfumata per pochi centesimi Spunta l'ultima indiscrezione sulla coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: svolta inaspettata, a rivelarlo sui social è l'esperto di gossip.Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi sono stati espulsi a causa del loro comportamento, mentre Tommaso Miglietta lascia per la troppa nostalgia.