Siviglia vs Real Sociedad – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il, in difficoltà, accoglie mercoledì 9 novembre all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan la, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in casa in LaLiga. I padroni di casa hanno ottenuto un pareggio per 1-1 con gli acerrimi rivali delBetis domenica scorsa, mentre i visitatori hanno mantenuto lo stesso punteggio con il Valencia, nonostante abbiano giocato per 73 minuti in 10 uomini. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl desolante inizio di stagione delsembrava destinato a peggiorare domenica sera, quando è stato ...