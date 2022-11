Sinner | “Gioco solo la Coppa Davis e poi testa ai tornei del 2023”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Terminano iAtp del 2022 per Jannik. L’unico appuntamento a cui l’Azzurro parteciperà è la prossima tappa dellain Spagna, fase finale della competizione dal 23 novembre. Con un post su Instagram, l’altoatesino parla del suo momento della carriera e di preparazione ai suoi tifosi: “E’ la fine della stagione 2022 nel tour per me. Quest’anno è stato il mio più impegnativo, ho molte cose da cui imparare con molti alti e bassi. Devo concentrarmi sugli aspetti positivi e imparare dai miei errori per andare avanti e rimanere sempre lo stesso”. “Sono molto grato al mio team e ai miei partner – prosegue– grazie a loro per il loro supporto durante tutto l’anno. Per ora mi sto prendendo un po’ di tempo per riposarmi prima di concentrarmi sulla...