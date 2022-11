Santori e Schlein | i gemelli del gol del Pd | fateci sognare

La Repubblica

"Mi sono iscritto. Formalmente. Non al Pd, ma alla costituente Pd. Ora posso dire la mia...". Mattialo dice con una punta di sarcasmo rivolto a quelli che lo hanno sempre zittito in quanto "non tesserato". La Sardina, consigliere eletto nel Pd da indipendente, ha cliccato il suo sì alla "...Il bivio è tutto lì: accelerare verso un nuovo segretario, ipotesi che piace al fronte che guarda a Stefano Bonaccini ; oppure prendere tempo, magari per dare a profili come quello di Ellyla ... Mattia Santori: "Mi sono iscritto al congresso Pd. Porto le Sardine e aspetto Schlein” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...