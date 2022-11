Sadio Mane salta il Mondiale AS | “L’infortunio è più grave del previsto”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tra l’ottimismo di(“nulla di”) e la cautela di Nagelsmann (“aspettiamo gli esami”), ha avuto ragione il secondo. Purtroppo, perchéva ad aggiungersi alla lista degli assenti di lusso alin Qatar. L’attaccante del Bayern e stella della Nazionale del Senegal si è fatto male venti minuti prima del match vinto contro il Werder Brema: inizialmente si pensava ad un problema minore, ma in realtà il bomber ha accusato un problema al tendine del ginocchio. Come riportano L’Equipe e AS, oggi sono stati effettuati gli esami e l’entità delè piùdel. Mané non potrà partecipare ai Mondiali e oggi è attesa una sua dichiarazione. Un colpo duro per il Ct del Senegal che entro venerdì ...

Senegal in apprensione per le condizioni di Mané. L'attaccante del Bayern Monaco è uscito per infortunio al 20' del primo tempo della sfida contro il Werder Brema (vinta dai bavaresi per 6 - 1). Uno dei componenti dello staff tecnico dei ... tranquillizza il Senegal a poche settimane dal Mondiale in Qatar. 'Nulla di particolarmente grave', ha detto la stella della Nazionale che affronterà i padroni di casa del Qatar, Ecuador ... Il Mondiale in Qatar perde uno dei suoi grandi protagonisti. Secondo l'Equipe, infatti, Sadio Mané è costretto a dare forfait. L'attaccante ...