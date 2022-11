Pif | chi è | età | carriera | libro | chi è la moglie | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Torna l’appuntamento classico e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pif, il noto conduttore, autore, sceneggiatore, regista, attore e anche scrittore, che oggi si racconterà ai microfoni del programma e presenterà il suo nuovodal titolo ‘La disperata ricerca di un povero idiota’. View this post onA post shared by Pif (@pif iltestimone) Dagli esordi al debutto di Pif Pif (soprannome che gli è stato dato dalla iena Marco Berry), all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, è nato a Palermo il 4 giugno del 1972 ed è un noto conduttore, autore, regista, attore, conduttore radiofonico e scrittore.o del regista Maurizio e di una maestra elementare, Pif si è appassionato al mondo del cinema fin da ...