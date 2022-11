Philip Morris International punta sul Made In Italy

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il percorso diper realizzare un futuro senza fumo passa anche dall’Italia. Quello recentemente inaugurato a Bologna è infatti il primo stabilimento al mondo per la produzione di tabacchi da inalazione senza combustione: a differenza degli altri prodotti del tabacco venduti nel mercato italiano, gli stick di IQOS sono tutti realizzati in Italia, presso il polo produttivo di Bologna dove lavorano attualmente oltre 1700 persone. Il nuovo IQOS ILUMA è il primo dispositivo IQOS a introdurre la tecnologia a induzione per il riscaldamento del tabacco dall’interno, senza la presenza della lamina nel dispositivo. Rispetto alle versioni precedenti, nessun residuo di tabacco nel dispositivo, meno odore, e nessuna necessità di pulire il dispositivo. Grazie a questo insieme di caratteristiche, l’azienda mira ad offrire un prodotto più semplice e ...

Il percorso diper realizzare un futuro senza fumo passa anche dall'Italia. Quello recentemente inaugurato a Bologna è infatti il primo stabilimento al mondo per la produzione di tabacchi da inalazione ...A Bologna il primo stabilimento al mondo per la produzione di tabacchi da inalazione senza combustione. Il polo produttivo emiliano diin cui lavorano oltre 1700 persone è frutto di un investimento di oltre 1 miliardo di euro "L'Italia è sempre più centrale nella visione diInternational grazie anche a una ...Il percorso di Philip Morris per realizzare un futuro senza fumo passa anche dall’Italia. Quello recentemente inaugurato a Bologna è infatti il primo stabilimento al mondo per la produzione di ...Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Prosegue l’impegno di Philip Morris International (Pmi) per un mondo senza fumo, nel quale le sigarette tradizionali vengono sostituite da dispositivi senza combustione, a ...