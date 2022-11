Pagelle Torino Sampdoria | i voti ai protagonisti del match – VOTI dopo il primo tempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) I top e flop e iaidelvalido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Radonjic () FLOP: Amione (: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poi piazza la zampata da bomber vero Ledella Roma. Rui Patricio 7 Bravo su Frattesi nel ... Domenica la squadra di Mourinho se la vedrà all'Olimpico contro il. Dal canto suo, il ...... lee le parole dei protagonisti. Di seguito, le scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Dejan Stankovic. Le formazioni ufficiali di- Sampdoria: in attesa Sampdoria: in attesaDomenica la squadra di Mourinho se la vedrà all’Olimpico contro il Torino. Dal canto suo, il Sassuolo chiuderà sabato la prima fase della stagione in casa del Bologna.Formazioni ufficiali Torino-Sampdoria: Serie A 2022/2023. Le scelte dei due allenatori a partire dal 1' di gioco ...